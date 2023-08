Divulgação

Câmera de segurança flagrou neste segunda-feira, dia 21, um acidente entre duas motos a rua Prefeito Ary Coelho, bairro Santo Antonio em Ladário. Dois homens ficaram feridos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 11h25. É possível ver a batida entre os motociclistas que trafegavam em lados opostos nas via de terra. Um deles estava em alta velocidade e teria perdido o controle da moto batendo no outro.

Câmera de segurança registra acidente entre motos em Ladário

Uma vítima de 21 anos fraturou de tíbia, o punho e havia suspeita de fratura na clavícula, além de escoriações nos membros inferiores.

Ele foi encaminhado para atendimento médico no Pronto Socorro de Corumbá. A outra vítima foi atendida por uma viatura do Samu.

Uma das motocicletas envolvida no acidente foi retirada do local antes da chegada do socorro. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local.