Caminhada do Agosto Lilás em Nioaque para proteção das mulheres e combate à violência

Prefeito de Nioaque, André Guimarães, falou em defesa das mulheres / (Foto Divulgação)

Na manhã desta quarta-feira (13), Nioaque realizou a Caminhada pelo Fim do Feminicídio e pela Paz em Casa, em alusão ao Agosto Lilás, mês de enfrentamento à violência contra a mulher.

O percurso seguiu por pontos estratégicos da cidade, reforçando mensagens de paz e respeito, através das falas das autoridades que participaram do ato. A secretária de Assistência Social, Tessa Ribeiro, destacou o trabalho da rede municipal de proteção às mulheres e o compromisso da gestão em oferecer apoio integral às vítimas. Já a cabo Elizângela, da Polícia Militar, fez um apelo pelo fortalecimento da segurança das mulheres.

A caminhada foi encerrada no Fórum, com a coordenadora de Políticas Públicas, Maria Lúcia Ferreira, reforçando a necessidade de ações permanentes e integradas de proteção.

Mobilização em Nioaque teve ampla participação popular (Foto Divulgação)

O evento contou com a participação do juiz de direito, Dr. Luciano Pedro Beladelli, colaborador da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica de Mato Grosso do Sul. “Cada passo dado hoje representa um ‘não’ à violência e um ‘sim’ à vida, à dignidade e à liberdade das mulheres. Precisamos, como sociedade, assumir a responsabilidade de proteger e respeitar todas elas”, afirmou Beladelli.

Já a promotora Justiça Dra. Mariana Sleiman reforçou: “Nosso papel é garantir que a lei seja um instrumento de proteção real e efetiva, para que nenhuma mulher tenha sua vida interrompida pela violência.” Para o prefeito André Guimarães, a ação demonstra união e compromisso: “Quando caminhamos juntos por uma causa tão nobre, mostramos que Nioaque não tolera nenhum tipo de violência. Nosso papel é criar políticas públicas, oferecer apoio e garantir que nossas mulheres vivam com dignidade, respeito e segurança.”

A mobilização teve ampla participação popular. Mais do que um ato simbólico, a Caminhada do Agosto Lilás integra um conjunto de iniciativas estratégicas para transformar a realidade local, garantindo segurança, dignidade e respeito às mulheres de todas as idades e contextos.