Caminhada 'Todos Por Elas' acontece neste sábado na Capital

Bruno Rezende, Governo de MS

Representantes do Poder Público e da sociedade civil mais uma vez se mobilizam em uma ação coletiva pelo fim da violência de gênero: é a caminhada 'Todos por Elas', que acontece no sábado (31), em Campo Grande. Marco de conscientização, o objetivo do evento, que conta com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, é fometar debates e discussões sobre o enfrentamento à violência contra a mulher - sendo assim, é uma ferramenta de alerta social.

A ação do 'Todos por Elas' integra um conjunto de políticas públicas implementadas pelo Estado, em uma busca constante na ampliação da rede de proteção às mulheres e na promoção de uma transformação cultural urgente e necessária. O enfrentamento à violência exige não apenas estrutura institucional, mas também o envolvimento direto da sociedade.

Segundo a delegada adjunta da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Analu Ferraz, muitas vítimas não se reconhecem como tal, sentem medo ou acreditam que não haverá justiça. Essa é uma grande barreira que, por meio da mobilização coletiva, o 'Todos por Elas' quer mudar.

"Por isso é essencial que todos participem. Um gesto simples, uma denúncia anônima ou uma palavra de apoio pode romper o ciclo da violência. A responsabilização dos agressores está em curso, mas só avançamos de verdade com o apoio coletivo", destaca. Ela também ressalta que as medidas protetivas estão sendo aplicadas com mais eficiência, graças a investigações céleres e à atuação firme diante do descumprimento das determinações judiciais.

Já para Manuela Nicodemos, subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul (órgão vinculado à Secretaria de Estado da Cidadania), o desafio de enfrentar o feminicídio vai além das ações governamentais. É preciso provocar uma mudança de mentalidade.

"Promover uma conscientização crítica e coletiva está entre os principais objetivos da campanha institucional 'Todos por Elas'. Precisamos rever comportamentos, atitudes e valores, especialmente os ensinados aos homens. A cultura do respeito deve ser vivida todos os dias", afirma.

Ela reforça que o fim da violência contra a mulher só será possível com ações concretas, que transformem o discurso em compromisso real. "Não dá para naturalizar que mulheres sejam mortas apenas por se posicionarem ou dizerem 'não'. Escutar, acolher e agir são atitudes que salvam vidas. E os homens precisam fazer parte dessa mudança".

2ª Caminhada #TodosPorElas

Com início marcado para às 15h deste sábado (31) em Campo Grande, na Concha Acústica Helena Meirelles, Parque das Nações Indígenas, a 2ª Caminhada #TodosPorElas será uma grande mobilização em defesa da vida das mulheres e pelo fim do feminicídio. Aberta a toda população, a iniciativa convida a sociedade a se unir em um ato de conscientização e solidariedade.

A caminhada, fruto da parceria entre o Governo do Estado, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e Poder Judiciário, reunirá representantes de instituições públicas, movimentos sociais, coletivos feministas e cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres.

Mais do que um percurso simbólico, o evento representa um grito coletivo contra a violência de gênero e reforça a urgência de políticas públicas eficazes. A programação contará com rodas de conversa, intervenções culturais, distribuição de materiais informativos e manifestações artísticas com mensagens de resistência, além de homenagens às vítimas de feminicídio.

