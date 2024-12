Caminhão caçamba inclina ao descarregar terra e vira atração em Porto Murtinho

Reprodução

Na última semana, uma cena inusitada surpreendeu moradores de Porto Murtinho, quando um caminhão caçamba inclinou bruscamente ao descarregar terra próximo à ponte no bairro Cohab. Com o peso excessivo do material, a caçamba levantou, deixando a cabine suspensa no ar e causando um susto em quem presenciava a situação. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Porto Murtinho News, o ocorrido chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local.

Um morador, que registrou o momento em vídeo, comentou que de longe o caminhão parecia até um “transformer”, comparando a cena com o famoso robô dos filmes.