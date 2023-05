Caminhão cheio de gado de Sidrolândia tomba em rodovia de Minas Gerais

Caminhão tombou em MG / Divulgação Corpo de Bombeiros MG

Um caminhão de Sidrolândia que transportava 23 bois da raça nelore, tombou na madrugada de segunda-feira, dia 1, na cidade de Borda da Mata, em Minas Gerais, na rodovia MG-290.

Segundo informações do site Topmidianews, o veículo com a carga viva seguia pelo quilômetro 36 da rodovia, com destino à cidade de Iconha, interior do Espírito Santo, quando o motorista perdeu o controle da direção e tombou em uma área de mata.

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros avistou um grupo trabalhando no resgate dos bois utilizando uma lixadeira, cabo de aço e tratores para fazer a estrutura metálica da carroceria do veículo.

Os militares utilizaram ainda uma tesoura especial e um expansor para soltar os animais.

Todo o trabalho de resgate teve de ser realizado com extremo cuidado para não aumentar o nível de estresse dos bovinos, uma vez que havia risco de ataque após a liberação e a movimentação dos animais durante o corte da carroceria, conta o FourNews.

Os 23 bois foram resgatados com vida e o motorista do caminhão também escapou ileso.