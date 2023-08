Caminhão com soja tomba na BR-060 e espalha produto na pista

Acidente ocorreu na BR-060 / Correio News

Um caminhão carregado com soja tombou na BR-060, perto de Paraíso das Águas e espalhou toda a carga na pista. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 1.

Segundo o site, O Correio News, o acidente ocorreu sentido Paraíso das Águas Chapadão do Sul, a cerca de 2Km da entrada da cidade. O condutor do veículo pesado narrou à Polícia Militar que o caminhão balançou após passar por um declive na ponte do Rio Paraíso.

Ainda segundo o site, o motorista saiu com ferimentos leves. A Polícia Militar e viatura do Pronto Atendimento Médico, o PAM, atenderam a ocorrência.