Caminhão derruba galho de árvore, arrasta fio e deixa lanchonete sem luz

Parte da rua está interditada / Foto: Ronald Regis/ O Pantaneiro

Um caminhão baú quebrou o galho de uma árvore da Rua Manoel Antônio Paes de Barros, em frente a agência do Banco do Brasil, no Centro de Aquidauana, na tarde desta sexta-feira (10).

O galho ficou preso na fiação da rua, ficando suspensa e baixa. Uma lanchonete ficou sem energia elétrica após o acidente.



Uma equipe da Energisa, concessionária de abastecimento de energia, foi acionada para manutenção do trecho, que está interditado até a retirada do galho