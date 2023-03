Caminhão tomba após acidente com carro na BR-367

A motorista do Gol e o condutor do caminhão tiveram ferimentos / IviNotícias

Um triplo acidente envolvendo um Chevrolet Ônix, um Volkswagen Gol e um caminhão carregado de mandioca, travou a BR-367, próximo a Deodápolis e deixou pelo menos três pessoas feridas nesta sexta-feira, dia 10.

Segundo informações do Topmidia, o caminhão e o Gol seguiam na pista para o sentido de Ivinhema para Deodápolis, enquanto o Ônix vinha no sentido contrário, quando houve a colisão entre os três veículos.

As três vítimas que foram socorridas estavam no Ônix, que ficou com a parte dianteira esquerda totalmente destruída devido ao impacto. O motorista do caminhão disse ao site local que tentou tirar do veículo de passeio, mas ainda teve a colisão, tombando nas margens da rodovia.

O Gol foi atingido, porque o primeiro veículo acabou rodando na pista e atingindo sua lateral.

Uma ambulância de Deodápolis encaminhou as vítimas para o hospital. A motorista do Gol e o condutor do caminhão tiveram ferimentos.

Na ocorrência, estiveram empenhados o Corpo de Bombeiros de Ivinhema, a Polícia Militar de Deodápolis e a Polícia Rodoviária Federal.