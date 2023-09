Caminhoneiro acidentado em agosto morre na Santa Casa

Facebook/ Redes Sociais

O caminhoneiro Altair Stella, de 47 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 8, na Santa Casa de Campo Grande, após permanecer internado por vários dias no hospital.

Conforme o Topmidianews, ele sofreu um acidente com outro caminhão no dia 18 de agosto na BR-267, em Guia Lopes da Laguna.

O acidente aconteceu próximo ao Posto do Trevo e que, inicialmente, a vítima havia sido encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Marechal Rondon, em Jardim.

Mas diante da gravidade dos ferimentos, Altair foi estabilizado e prontamente transferido para a Santa Casa no mesmo dia. Ele permaneceu internado e a equipe médica constatou que o caminhoneiro tinha princípio de lesão no crânio, contusão temporal esquerda, demais ferimentos e até problema na coluna.

Apesar dos esforços dos médicos, a vítima não resistiu as complicações e faleceu por volta das 10h45 desta sexta. O registro policial não informa as circunstâncias do acidente, apenas que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu o caso.

O caso é tratado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.