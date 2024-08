Caminhoneiro morre ao colidir com caminhão carregado de couro na BR-163

Acidente ocorreu na BR-163 / (Sidnei Bronka, Ligado Na Notícia)

Na tarde de sexta-feira (2), um acidente envolvendo dois caminhões resultou na morte de Thiago Wandeness, de 40 anos, em Caarapó. O incidente aconteceu na BR-163, a cerca de sete quilômetros da ponte do Rio Dourados.

Thiago, que dirigia um caminhão baú, perdeu o controle do veículo e colidiu na traseira de um caminhão carregado com couro. A causa do acidente ainda não foi identificada, segundo informações do Portal Ligado na Notícia.

Thiago estava a trabalho, fazendo uma entrega para uma empresa de erva-mate. Após a colisão, uma ambulância da concessionária CCR MS Via chegou ao local e confirmou o óbito do motorista.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica de Caarapó foram acionadas para investigar o ocorrido e apurar as circunstâncias do acidente.