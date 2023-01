Caminhonete capota e uma criança fica presa às ferragens

Caminhonete capotou / Wesley Ortiz/TopMídia

Caminhonete S-10 capotou e uma criança ficou presa às ferragens na tarde desta terça-feira (31), na BR-163, cidade de Jaraguari.

O acidente ocorreu após o veículo aquaplanar em uma curva na rodovia, informou o TopMídiaNews. O veículo trafegava no sentido de Jaraguari para Campo Grande. No veículo estavam quatro pessoas, sendo duas crianças. Uma delas acabou ficando presa nas ferragens, provocando ferimentos em suas pernas.

Equipe de geólogos que estava na região presenciou o acidente e prestou os primeiros socorros até a chegada das viaturas da CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, que retirou a criança e realizaram os atendimentos médicos.

A família seguia para Campo Grande, mas é natural de Rio Verde e posteriormente voltariam para a cidade natal. Durante a forte chuva que caiu na região, o condutor acabou perdendo a direção da caminhonete.

O veículo capotou algumas vezes, mas ficou atravessado na pista. A outra criança ficou apenas com ferimentos leves e foram encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande, acompanhado dos pais.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prestou apoio até que as vítimas fossem encaminhadas e após o trabalho do guincho, liberou a via para o tráfego.