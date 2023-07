Caminhonete capota em córrego e dois morrem em Ribas do Rio Pardo

Veículo capotado no córrego / (Atair Gonçalves, Notícias do Cerrado)

Dois homens, de 28 e 29 anos, morreram nesta quarta-feira, 26, após uma caminhonete cair no Córrego Mimosinho, na zona rural de Ribas do Rio Pardo. Outros dois ocupantes foram levados com ferimentos para o hospital.

Segundo o site Notícias do Cerrado, o acidente aconteceu no trecho que fica a 40 quilômetros da região urbana de Ribas do Rio Pardo, próximo à Usina do Mimoso, sentido empresa TBG.

A caminhonete seria de uma empresa que estava com adesivos de identificação de uma empresa de prestação de serviço. Não foi identificado como o acidente acontece, as causas estão sendo investigadas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, patrulha da Polícia Militar socorreram os sobreviventes até o Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues.