Caminhonete capota na BR-163

Acidente mobilizou Corpo de Bombeiros / Caarapó News

Caminhonete capotou na BR-163 nesta terça-feira (7) e assustou um casal de idosos que estava no veículo. O acidente ocorreu na saída de Caarapó para a cidade de Juti.

Segundo o Caarapó News, estavam na Toyota Hilux uma idosa de 64 anos e seu marido de 61.

A dirigia pela rodovia quando perdeu o controle da direção. Ainda não foi identificado por qual motivo houve o desvio de rota.

Tanto a idosa, quanto o idoso, foram retirados da caminhonete pelo Corpo de Bombeiros de maneira consciente e sem ferimentos graves. Eles recusaram o encaminhamento ao hospital da cidade. O veículo ficou com a parte da frente danificada.

Com o capotamento, a Hilux ficou com as quatro rodas para cima. Ainda segundo o site, a condutora estava no sentido de Juti para a cidade de Caarapó.

A Polícia Militar de Caarapó, Polícia Rodoviária Federal e a CCR MS Via também estiveram envolvidos no atendimento ao acidente.