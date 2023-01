S-10 fica presa ao tentar cruzar ponte em meio a enxurrada

Caminhonete ficou presa / Bonito Mais

Uma caminhonete S-10 ficou presa ao tentar cruzar uma ponte em meio a enxurrada nesta terça-feira (31), em Bonito. O condutor tentou passar pela ponte sobre o Córrego Saladeiro, que dá acesso ao Aterro Sanitário, na Vila Marambaia, mas acabou ficando preso na enxurrada.

A pista foi completamente alagada pelo córrego e o trecho foi interditado pelo Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (Demtrat).

Segundo o Bonito Mais, o motorista precisou de apoio das equipes da Secretaria de Obras de Bonito, para conseguir remover o veículo do local de alagamento. O condutor não se feriu. Nas últimas 24 horas o município já registrou cerca de 115 mm de chuva.

Com a interdição da ponte, o acesso a Rodovia do Turismo está completamente fechado, visto que a Ponte do Matheus também está interditada para construção da ponte de concreto. A orientação é que os moradores ou condutores que estiverem entre esses locais, permaneçam em seus imóveis, ou procurem uma área segura, até que o nível do rio diminua.

Ainda segundo o site, além destas, dois trechos das MS-345 (Estrada do 21) – entre as Pontes do Saladeira e do Barranco – também estão interditados. A informação foi repassada pela empresa responsável pela pavimentação da via. A rodovia liga Bonito ao Distrito Águas do Miranda.