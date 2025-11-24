Acessibilidade

24 de Novembro de 2025

Cidades

Caminhonete fortalece a vigilância em saúde e amplia a prevenção em Nioaque

A entrega ocorreu nesta segunda-feira (24)

Redação

24/11/2025

Novos veículos do Estado / Divulgação

Nioaque está entre os municípios contemplados pelo Governo do Estado com a entrega de novas caminhonetes destinadas ao fortalecimento das ações de vigilância em saúde. A entrega ocorreu nesta segunda-feira (24) e faz parte da estratégia estadual de reforçar as atividades de combate às endemias e ampliar a estrutura de trabalho das equipes municipais.

Os veículos, adquiridos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), garantem maior mobilidade e agilidade às equipes que atuam no controle e na prevenção de doenças como dengue, chikungunya e zika. A iniciativa integra o programa “Vigilância em Saúde – Vetores SES”, que reforça as políticas estaduais de prevenção e saúde ambiental.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância do investimento e das ações conjuntas com os municípios: “O Estado é muito grato a todas as ações que têm transformado aos poucos essa realidade junto com os municípios. E não é tarefa fácil. É um esforço conjunto. Esta caminhonete é para já trabalhar, apoiar as ações de combate com foco na vigilância, que é onde começa o sucesso do sistema de saúde. O trabalho começa na prevenção e é isso que a gente está buscando fortalecer.”

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, também reforçou o compromisso da SES com os municípios: “Nós estamos cumprindo o compromisso de entregar uma caminhonete para todos os municípios, para a vigilância. As chuvas já chegaram, o calor está aí, e esses veículos vêm em boa hora para intensificar as atividades no combate e controle do mosquito Aedes aegypti.”

Para Nioaque, o novo veículo representa um avanço significativo na capacidade de atuação da vigilância municipal. O prefeito André Guimarães enfatizou os benefícios diretos para a população: “A caminhonete reforça a estrutura operacional da nossa Vigilância em Saúde, garantindo mais agilidade e segurança para as equipes que atuam diariamente na proteção da nossa população. Agradecemos ao Governo do Estado pela parceria e por reconhecer o trabalho que temos desenvolvido no município.”

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Regina Gomes de Sousa, destacou os impactos positivos no monitoramento e na prevenção: “Este veículo chega para fortalecer as ações essenciais da vigilância, que dependem de mobilidade e resposta rápida. Com ele, ampliamos nossa capacidade de monitoramento e de combate às endemias, assegurando mais proteção para as famílias de Nioaque.”

Com a chegada da caminhonete, Nioaque fortalece sua estrutura de vigilância em saúde, ampliando a capacidade das equipes de atuar de forma rápida, segura e eficiente em todas as regiões do município. O novo veículo passa a integrar as ações permanentes de combate às endemias, monitoramento de áreas de risco e atendimento às demandas da população, garantindo mais proteção e melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam na linha de frente da prevenção.

