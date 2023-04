Campanha Abril Laranja alerta contra a crueldade animal e impõe reflexão

Estamos entrando no mês de “Abril Laranja”, nome que se dá a esse período em que se busca a conscientização das pessoas sobre maus tratos praticados contra animais, sejam eles domésticos ou selvagens, grandes ou pequenos.

O abandono e maus tratos a animais tem assustado a população e mobilizado a imprensa. O Pantaneiro vem publicando com frequência, casos que configuram esse tipo de agressão. Porém, muita gente acredita que desrespeitar um animal é algo que não tem importância e que ninguém vai ficar sabendo. Conforme já foi amplamente divulgado, contudo, maltratar um animal é crime, e a pessoa pode ser presa por esse delito, que inclusive consta do Código Penal Brasileiro.

Recentemente, um cavalo foi abandonado na cidade, uma mulher foi flagrada jogando uma caixa com quatro filhotes de gato numa calçada (a polícia está tentando identificá-la) e um cachorro foi assassinado com as patas amarradas. Todas essas barbaridades ocorreram num curto espaço de tempo, chamando a atenção da população e das autoridades tanto da Polícia Militar Ambiental, das ONGs que defendem os animais, quanto do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), de Aquidauana.

Em Aquidauana, apesar dessas notícias, ocorrerem com certa frequência, o CCZ reconhece que os registros desse tipo de crime vêm reduzindo, através do trabalho que eles realizam semanalmente pela prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde (secretária Dra. Patrícia Patussi Nascimento Panachuki), ONGs e uma parceria da PMA (Polícia Militar Ambiental).

“Hoje o prefeito Odilon ele libera três veículos para essa atividade de inspeção do município. A secretária Dra. Patrícia, ela dá esse apoio. A denúncia chegou, meia hora, 15 minutos, nós já estamos no local. Nesse sentido, de segunda a sexta, nos finais de semana nós temos uma dificuldade, mas a gente tem uma parceria muito boa com a PMA, que também faz essa atividade de maus tratos”, explica o Coordenador de Vigilância Sanitária, Antônio Damasceno Silva.

A ação da PMA é de muita importância para coibir a prática. “Nós tivemos um caso ano passado, que eles registraram maus tratos. A PM notificou, o proprietário foi preso, pagou multa e os três animas dela, que sofreram maus tratos, nós recolhemos. Eles foram tratados, foram examinados, para leishmaniose e verificando que esses animais não estavam doentes, eles foram encaminhados para adoção”, completa Damasceno.

O Coordenador Antônio Damasceno Silva, explica que só este ano eles já recolheram cinco animais, e que desses, quatro deles geraram multa, e o quinto animal está há mais de 30 dias sob os cuidados do CCZ, que até o momento não encontrou o dono, e não encontrando o proprietário o animal, que é devidamente tratado, segue para uma ONG parceira que encaminha para adoção.

Dados levantados em 2020 pelo IPB (Instituto Pet Brasil) junto a 400 ONGs de todo o Brasil, apontavam que na época, cerca de 185 mil animais foram abandonados ou resgatados por maus tratos e vivam sob a tutela de Organizações Não Governamentais e protetores. Desse total segundo o Instituto, (96%) eram cães e (4%) eram gatos.

“A questão de cães abandonados ela é rápida, na questão de adoção. A nossa dificuldade maior hoje é a questão dos felinos. Por aquela grande demanda existente na cidade, a gente tem um quantitativo maior de felinos lá no CCZ do que canino, porque é mais difícil de ser adotado. Nós temos uma linha de atendimento. Uma linha de WhatsApp que você pode mandar mensagens e os vídeos, que seriam no número 99996-1218 e o nosso telefone seria o 3241-1205. A pessoa observou maus tratos, ela liga e a gente vai”.

Outro trabalho importante que a CCZ realiza de terça a sexta-feira é a castração gratuita, para quem não pode pagar pelo serviço em clínica particular. Essa castração é um trabalho onde a prefeitura visa equilibrar a população de animais, abandonados, principalmente a de gatos.

O Centro de Controle de Zoonoses funciona na Vigilância Sanitária e Ambiental, da prefeitura de Aquidauana, na rua José Bonifácio, 455, no Bairro Alto.