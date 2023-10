Campanha de doação de sangue na Governadoria será no dia 31

A 8ª edição da campanha “Doe o melhor de você. Doe vida” foi adiada para o dia 31 de outubro. A ação ocorrerá no refeitório da Governadoria (Avenida dos Poetas, Parque dos Poderes), das 8h às 11h e das 13h às 16h.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul apoia a ação em parceria com o Hemosul, setor de Educação Fiscal da Sefaz (Secretaria de Fazenda) e Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública).

A última campanha foi no TCE (Tribunal de Contas do Estado), em agosto deste ano, onde foram doadas 110 bolsas de sangue. No total das sete campanhas anteriores já foram arrecadadas 615 bolsas, salvando mais de duas mil pessoas.

A expectativa é que sejam arrecadadas 115 bolsas de sangue no dia 24, na Governadoria. O projeto é apoiado pelos parceiros: Sindafaz, Sindifiscal, Sindifisco, Digix, Unisaude/MS e Cassems.