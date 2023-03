Campanha para arrecadar doações aos moradores do Águas do Miranda continua

Materiais arrecadados para moradores / (Foto: Divulgação)

Continua a campanha de arrecadação de doações para moradores atingidos pelo alagamento na região de Águas de Miranda, em Bonito. No fim de semana a equipe da Secretaria de Assistência Social realizou plantão para arrecadar móveis, roupas e utensílios.

Já foram arrecadados roupas de adultos e crianças, utensílios domésticos, fogão, cadeiras, armários e colchões em bom estado que estão sendo destinados para o distrito. Nas últimas semanas dezenas de famílias foram afetadas pelas fortes chuvas, o que fez com que o Rio Miranda chegasse a 9 metros, acima do nível normal.

Entre os pontos de arrecadação estão o CRAS da Vila Marambaia e Sede da Secretaria de Assistência Social, sala 05, e para quem desejar fazer doações poderão levar nesses pontos. A campanha conta com o apoio da Rádio Bonito FM. Todas as doações feitas já foram enviadas para o distrito e já estão sendo entregues para as famílias.