Campo Grande pode decretar situação de emergência após temporal

Cratera abriu na Chácara dos Poderes / (Helder Carvalho, Midiamax)

Após as intensas chuvas que atingiram Campo Grande nas últimas 24 horas, a Capital pode decretar situação de emergência ou até mesmo calamidade pública. A proposta será discutida na sessão da Câmara Municipal da próxima terça-feira, dia 29 de abril. A intenção é acelerar o processo de captação de recursos para reparar os danos causados pelo temporal.

A informação foi repassada pelo presidente da Mesa Diretora da Câmara, vereador Papy (PSDB), durante uma visita técnica à região da Chácara dos Poderes, uma das áreas mais afetadas, onde uma cratera se abriu por conta da força da água, conforme o Jornal Midiamax.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o volume de chuva registrado entre a manhã de quinta-feira (24) e às 7h50 de sexta-feira (25) foi de 88,6 milímetros, praticamente o equivalente à média esperada para todo o mês de abril, que é de 89,4 mm.

Ainda de acordo com o site, a chuva em curto período provocou o transbordamento de córregos e alagamentos em vários pontos da cidade, afetando diretamente a mobilidade urbana e a infraestrutura pública.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, além das ações emergenciais, o município buscará apoio financeiro de órgãos como o Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), o Ibama e o Governo do Estado para ajudar na recuperação.

Abril tem se mostrado um mês atípico não só na Capital, mas em outras regiões do Estado. Em Campo Grande, o acumulado já chegou a 192,2 mm até o dia 23, mais que o dobro da média histórica. Dourados, no sul do Estado, teve 283,4 mm no mesmo período, quase três vezes o normal. Em Corumbá, no Pantanal, o acumulado de 192,4 mm se aproxima do triplo da média para abril.

