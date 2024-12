Cantata de Natal do TJMS celebra data com música e cultura

Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) tem a honra de convidar toda a sociedade para a emocionante Cantata de Natal, que acontecerá no dia 10 de dezembro de 2024, a partir das 18 horas, na rampa de acesso da Avenida Mato Grosso, no Palácio da Justiça. Este evento, já tradicional no calendário, promete encantar e emocionar a todos os presentes.

Sob a regência do maestro Nillo Cunha, o Coral do TJMS, apresentará um repertório cuidadosamente selecionado, que inclui obras instrumentais e vocais, criando uma atmosfera mágica e festiva. A Cantata de Natal é um momento especial que visa espalhar alegria e esperança, reunindo magistrados, servidores, colaboradores da justiça, familiares e amigos. É uma oportunidade para se celebrar a essência natalina, refletindo sobre valores de união e solidariedade.

Neste ano, após meses de ensaios intensos, os integrantes do coral prometem um espetáculo ainda mais contagiante. A apresentação será um deleite cultural que não apenas homenageia o Natal, mas também celebra a vida e a comunidade.

A administração do TJMS estende o convite para todos os cidadãos sul-mato-grossenses, ressaltando a importância da cultura e da música em nossas vidas. Venha vivenciar uma noite repleta de harmonia e espiritualidade, onde cada nota e cada canção ressoarão com a mensagem de paz e amor que o Natal representa.

Além da apresentação no Palácio da Justiça, a Cantata de Natal seguirá com mais duas apresentações: no dia 13 de dezembro de 2024, Centro Integrado da Justiça (Cijus), que fica na Rua Sete de Setembro, 174, Centro, às 18 horas; e no dia 16 de dezembro de 2024, no Fórum de Campo Grande, localizado na Rua da Paz, 14, Jardim dos Estados, também às 18 horas.

Venha celebrar o Natal com o TJMS.

Saiba mais – Criado em julho de 1989, o Coral do TJMS era integrado por servidores ativos, aposentados e estagiários do Poder Judiciário, além de voluntários, e já se apresentou em festivais de Campo Grande (IV Festival de Coros do Centro-Oeste, em julho de 1990) e Dourados (X Festival de Corais de Dourados, em novembro de 1990).

Após um período de recesso, o Coral foi reativado em março de 2013. A atividade que deveria ser somente para unir os servidores, trazendo qualidade de vida, mostrou resultados tão expressivos que as apresentações são constantes e não somente em solenidades do Poder Judiciário.