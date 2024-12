Cantata de Natal em Corumbá reúne os corais Cidade Branca e Bem-te-vi

Evento gratuito / Gisele Ribeiro/PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, promoverá neste sábado, 14 de dezembro, a Cantata de Natal com as apresentações dos corais Cidade Branca e Bem-te-vi. O evento acontecerá no Santuário de Maria Auxiliadora, localizado na rua Dom Aquino, 1036, no Centro, a partir das 20 horas.

O concerto contará com a interpretação de 12 canções natalinas, incluindo músicas como Que cantem as crianças, de Jose Luiz Perales, Couro de Boi, de Diego Muleiro e Teddy Vieira, e Ave Maria, de Ignázio Donatti. Também fazem parte do repertório Vira virou, de Kleiton Ramil, Aleluia, de Leonard Cohen, e a tradicional Noite Feliz, de Franz Gruber e Joseph Mohr.

A regência da apresentação ficará por conta do maestro Roberto Oliveira. A Cantata de Natal é uma ótima oportunidade para celebrar o espírito natalino com belas músicas e a participação dos talentosos corais da cidade.