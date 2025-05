Capacitação técnica marca encerramento do Maio Amarelo em MS

Gabriel F B de Lima

O evento foi promovido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), em parceria com o Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Cetran/MS), e marcou o encerramento da campanha Maio Amarelo no estado.

Com o objetivo de capacitar gestores municipais e promover ações para reduzir acidentes de trânsito, o I Capacitran reuniu mais de 200 participantes nesta quarta-feira (25), no auditório da Acadepol, em Campo Grande.

Voltado principalmente para servidores públicos que atuam na área de trânsito, o Capacitran ofereceu oficinas, palestras e painéis baseados nas diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS).

Na abertura, o secretário-executivo da Sejusp, coronel Wagner Ferreira da Silva, destacou a importância da iniciativa: “É uma honra receber um evento tão relevante para a segurança viária e a redução de acidentes e mortes no trânsito”.

Durante a manhã, o público acompanhou o painel “Políticas Públicas de Segurança do Trânsito: Cenários e Perspectivas” e a oficina “Uso de Inteligência Artificial para a Segurança no Trânsito”, com o especialista Francisco Garonce. À tarde, foram realizadas a palestra “Visão Zero e Sistemas Seguros” e oficinas práticas sobre o PNATRANS.

Segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, os homicídios culposos no trânsito caíram significativamente no primeiro quadrimestre de 2025: 50% de redução em Campo Grande e 33,3% nos demais municípios do interior.

Para a presidente do Cetran/MS, Regina Maria Duarte, o evento reforça a importância da qualificação técnica. “Encerramos o Maio Amarelo com chave de ouro, oferecendo ferramentas para que os gestores tornem o trânsito mais seguro”, afirmou.

A diretora do Departamento de Segurança no Trânsito da Senatran, Maria Alice Nascimento Souza, também ressaltou o caráter integrador do Capacitran: “Nosso foco é unir os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e outras entidades da área, promovendo a cultura da segurança viária e fortalecendo a atuação técnica dos profissionais”.

O evento contou com a presença de representantes dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, além de órgãos como o Detran, Agetran, Guardas Civis Municipais, Polícia Militar e conselheiros estaduais de trânsito.

