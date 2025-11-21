Acessibilidade

22 de Novembro de 2025 • 09:08

Buscar

Últimas notícias
X
Renda

Capacitações fortalecem produção e renda em aldeias e bairros de Miranda

Três cursos concluídos nesta semana levaram qualificação técnica a comunidades indígenas e urbanas, estimulando a produção local e novas fontes de renda

Redação

Publicado em 21/11/2025 às 14:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Renda para famílias do campo / Divulgação

Três cursos de qualificação foram concluídos nesta semana em diferentes regiões de Miranda, levando conhecimento técnico e fortalecendo a produção local tanto em comunidades indígenas quanto em áreas urbanas.

Na Aldeia Cachoeirinha, o curso de Pomar de Citros terminou com uma atividade prática: o plantio de mudas de laranja, limão taiti e tangerina. A expectativa é que os novos pomares contribuam, nos próximos anos, para a alimentação das famílias e para a geração de renda.

Na Aldeia Argola, o curso de Pomar de Maracujá ofereceu capacitação voltada ao cultivo da fruta, aproveitando o potencial produtivo da comunidade e incentivando o manejo adequado para ampliar a produção.

Já no bairro Baiazinha, o curso de Beneficiamento da Banana foi realizado na Igreja Assembleia de Deus – Setor 1. Os participantes aprenderam a transformar a fruta em produtos com potencial comercial, como bala, torta, sorvete, rapadura, canelone e até nhoque de banana.

A Secretaria Municipal de Agricultura destacou a parceria com o Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, presidido por Adauto Rodrigues, e a atuação conjunta do secretário de Agricultura, Wilson Santos, na viabilização das capacitações.

Os cursos foram promovidos pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, em parceria com o Senar/MS, com apoio da Prefeitura de Miranda.

585565636_1175318341357075_3809522959788118623_n

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidades

Bonito relança credenciamento para artistas e agentes culturais em 2026

Cidades

Bonito decreta ponto facultativo na sexta-feira

Cidades

Bonito lança mapa cultural "Confluências" para fortalecer identidade local

Plano reúne ações para preservar tradições, incentivar criação artística e integrar comunidade

Cidades

Corumbá receberá R$ 5 milhões para obras de contenção na área central

Publicidade

Trânsito

Ponte da Rua Monte Castelo é interditada em Bonito

ÚLTIMAS

Trânsito

Carro 'rampa' em quebra-molas e capota na BR-262

Família de Rio Brilhante seguia para Água Clara quando veículo "ramparou" em quebra-molas e capotou várias vezes

Emprego

Inscrições para docentes com salário de R$ 7,5 mil acabam dia 25 em MS

Seleção da SED-MS contrata professores temporários; inscrições seguem até as 17h

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo