Capacitações fortalecem produção e renda em aldeias e bairros de Miranda

Renda para famílias do campo / Divulgação

Três cursos de qualificação foram concluídos nesta semana em diferentes regiões de Miranda, levando conhecimento técnico e fortalecendo a produção local tanto em comunidades indígenas quanto em áreas urbanas.

Na Aldeia Cachoeirinha, o curso de Pomar de Citros terminou com uma atividade prática: o plantio de mudas de laranja, limão taiti e tangerina. A expectativa é que os novos pomares contribuam, nos próximos anos, para a alimentação das famílias e para a geração de renda.

Na Aldeia Argola, o curso de Pomar de Maracujá ofereceu capacitação voltada ao cultivo da fruta, aproveitando o potencial produtivo da comunidade e incentivando o manejo adequado para ampliar a produção.

Já no bairro Baiazinha, o curso de Beneficiamento da Banana foi realizado na Igreja Assembleia de Deus – Setor 1. Os participantes aprenderam a transformar a fruta em produtos com potencial comercial, como bala, torta, sorvete, rapadura, canelone e até nhoque de banana.

A Secretaria Municipal de Agricultura destacou a parceria com o Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, presidido por Adauto Rodrigues, e a atuação conjunta do secretário de Agricultura, Wilson Santos, na viabilização das capacitações.

Os cursos foram promovidos pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, em parceria com o Senar/MS, com apoio da Prefeitura de Miranda.

