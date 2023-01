Marido de idosa que morreu na BR-060 segue internado

Noticidade

Segundo informações do site Noticidade, a vítima estava como passageira e o marido dela, era quem dirigia o carro. Em determinado momento, seu companheiro teria perdido o controle do veículo, um Fiat Pálio, e não conseguiu evitar o capotamento.

Regina Barreto Areco, de 70 anos, que morreu após acidente na BR-060 na segunda-feira (2), estava acompanhada do marido que segue internado no hospital. O carro capotou na BR-060, entre os municípios de Sidrolândia e Nioaque.

Ainda conforme as informações, Regina sofreu múltiplas fraturas e chegou a ser socorrida para ser encaminhada para um hospital de Sidrolândia, mas ela não resistiu.

O marido da vítima recebeu atendimento médico e segue internado em quadro de saúde estável.

A PRF-MS (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local apurando as circunstâncias do acidente e uma das suspeitas é que o homem tenha dormido ao volante.