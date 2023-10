Capotamento mata policial e esposa na BR-267 em Nova Andradina

O policial rodoviário aposentado Paulo Gomes de Freitas, de 72 anos, e a sua esposa Rita Paula Fonte da Silva de Freitas, de 52 anos, morreram em um gravíssimo acidente na tarde de quinta-feira (19) na BR-267, em Nova Andradina, após o veículo em que eles estavam sair da pista e capotar.

As duas vítimas teriam sido arremessadas da Mitsubishi Pajero durante as várias capotagens na rodovia. Quando o Corpo de Bombeiros chegou pelo local, encontrou os corpos de Paulo e Rita já sem vida.

Segundo informações do site Jornal da Nova, o casal estava no sentido de Nova Alvorada do Sul ao distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, quando por motivos a serem investigados, o condutor perdeu o controle do veículo e saiu da pista, capotando e parando nas margens da via.

A caminhonete ficou totalmente destruída com o acidente.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local levantando mais informações a respeito do acidente.