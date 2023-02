Carnaval com chuva? Quase todo Brasil está em alerta nesta sexta-feira

Aquidauana está em alerta de chuvas / (Foto: Ilustrativa/Meteored)

A previsão indica que os foliões podem pular os bloquinhos de Carnaval com chuva. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para chuvas intensas em quase todo Brasil, inclusive em Mato Grosso do Sul, com declínio de temperatura e avanço de uma frente fria nesta sexta (17) e sábado (18).

O monitoramento indica que o acumulado de chuvas podem ultrapassar os 100 mm por dia, acompanhando rajadas de vento de 60 a 100 km/h. As cidades de Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Ladário e Miranda estão no aviso.

A condição é de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



Chuva desde a madrugada

Com volume de chuva 80% acima do esperado para todo o mês de fevereiro, Ponta Porã sofre com estragos desde quarta-feira (15) como queda de árvores, destruição de asfalto e residências, além de alagamentos e carro arrastado.

De acordo com a da Defesa Civil do Estadual foram 289 milímetros de chuva até a manhã desta sexta-feira (17), enquanto que o esperado para o mês inteiro de fevereiro era de 160 milímetros, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

E por determinação do prefeito Eduardo Campos, a Secretaria Municipal de Obras também saiu às ruas na manhã desta sexta-feira (17) para iniciar os trabalhos de emergências de recuperação dos estragos.