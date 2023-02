Carnaval de Aquidauana começa na quinta-feira; confira programação

Última edição do Carnaval, em 2020 / (Foto: Divulgação)

As festas de Carnaval começam na próxima quinta-feira (16), em Aquidauana. A Banda Armazém Brasil abre o

"esquenta" na Praça dos Estudantes. A folia será a partir das 19 horas, com entrada franca.

A programação inclui venda de artesanatos e trabalhos manuais, praça de alimentação e um espaço kids, com atração especial para a criançada, a Biblioteca Municipal fará pintura da sua máscara.

Já a 9ª edição do Pirafolia, no distrito de Piraputanga, começa no sábado (18), na praça da região e segue até 20 de fevereiro.

Os shows de todos os dias ficam por conta da Banda Lilás e Armazém Brasil. Haverá praça de alimentação, decoração temática, diversão, todas as noites terá show com a, com entrada franca.

A 9ª edição da Pirafolia é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, sob coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), e apoio das demais secretarias municipais.