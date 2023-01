Carnaval de Miranda terá três dias de folia

Miranda terá três dias de Carnaval / Divulgação

Miranda terá três dias de Carnaval este ano. A festa ocorre de 18 a 20 de fevereiro, confirmou o assessor da Secretaria de Turismo e Cultura, Fernando Henrique Albuquerque.

Conforme o Bonitos Mais, o assessor disse em entrevista à Capital FM que a festa ocorre por três dias na cidade.

“O prefeito Fábio Florença determinou fazermos uma festa bonita, com economia e qualidade para os mirandenses”, afirmou Albuquerque.

Nesta semana, a Prefeitura abriu as inscrições para as pessoas interessadas em explorar praça de alimentação do evento – e as vagas se esgotaram em menos de dois dias.

“O prefeito fará o anúncio das atrações e as novidades. Ele nos determinou fazermos um evento para toda a população se divertir com segurança qualidade e responsabilidade”, completou Albuquerque.