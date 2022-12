Carregado com carne, caminhão capota e espalha carga na MS-276

Caminhoneiro sofreu ferimentos leves / Foto: Nova Notícias

Um motorista perdeu o controle da direção do caminhão e acabou capotando na MS-276, em Batayporã. O veículo transportava carga de carne, que ficou espalhada pelo local do acidente.

Conforme as informações do Portal Nova Notícias, a carne foi carregada em um frigorífico na cidade de Nova Andradina e tinha como destino o estado de São Paulo, quando ele perdeu o controle próximo a Ponte do Rio Samambaia, altura do Km 08 entre Batayporã – Anaurilândia.

O caminhão saiu da pista e capotou, parando na vegetação às margens da rodovia. Apesar de o caminhão ter ficado completamente destruído, o motorista sofreu ferimentos leves, sendo levado pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Atendimento Médico, em Batayporã, no antigo Hospital São Lucas.

Uma equipe da Polícia Militar também foi ao local.