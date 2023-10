Carreta atropela menino em bicicleta em Bataguassu

Divulgação

Menino de oito anos foi atropelado por uma carreta, na tarde deste sábado, 7, no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Brasilândia, no Jardim Santa Maria, em Bataguassu. Ele estava de bicicleta e sofreu fratura grave.

Conforme o Cenário MS, a carreta Iveco Stralis bitrem seguia por um desvio provisório, feito pelo Departamento de Trânsito de Bataguassu, em razão de obras na Avenida Dias Barroso. Já o garoto seguia na bicicleta sem freios e tentou cruzar a avenida e acabou acertando o segundo semirreboque do veículo pesado. A vítima foi atropelada pelos pneus do último eixo.

O Corpo de Bombeiros socorreu o menino e o levou para o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia. A vítima tinha fratura exposta na perna direita e lacerações no braço direito, além de ferimentos no rosto e suspeita de traumatismo craniano leve. O pequeno apresentou vômitos e rompimento de vasos sanguíneos no rosto.



Ainda de acordo com o site, o garoto estava consciente, apesar do estado de choque. Equipes da Polícia Militar, Perícia Técnica e agentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres atenderam a ocorrência.