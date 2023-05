Carreta carregada com carvão tomba no trevo de Dois Irmãos do Buriti

Veículo tombado e pista parcialmente interditada / Divulgação

O motorista de uma carreta carregada com carvão perdeu o controle e tombou o veículo no trevo da BR-262, em Dois Irmãos do Buriti.

Conforme informações apuradas pelo O Pantaneiro, o veículo ficou às margens da rodovia, interditando parte do trecho.

Não há informações de feridos e a causa do acidente.

O trânsito segue normalmente no local.