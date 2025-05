Carreta carregada com cimento pega fogo na BR-163

Reprodução / Edição MS

Uma carreta carregada com cimento pegou fogo na manhã da última quinta-feira, 29,, na BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso.

O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e causou lentidão no tráfego da rodovia.

Conforme as informações, as chamas começaram em uma das rodas traseiras do veículo. Ao perceber o problema, o motorista agiu rapidamente e conseguiu desatrelar o reboque, impedindo que o fogo se alastrasse para a cabine do caminhão. Ele não sofreu ferimentos.

Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar o incêndio. Apesar do susto, a situação foi contornada sem vítimas. O trânsito no trecho ficou lento durante o atendimento da ocorrência, mas foi normalizado após a contenção das chamas.