Carreta carregada de algodão tomba na MS-276

Acidente causou tombamento da carreta / Divulgação Nova News

Uma carreta carregada com plumas de algodão tombou na tarde de domingo (5) na MS-276, entre as cidades de Batayporã e Anaurilândia.

Conforme informações do Topmidianews, o veículo saiu carregado de Vilhena (RO) e tinha como destino o Porto de Paranaguá, no Paraná. No entanto, durante o trajeto o motorista teria tentado desviar de um buraco e perdeu o controle da direção.

Neste momento, a carreta tombou e a carga ficou espalhada pela rodovia. Mesmo com o impacto da batida, o condutor não teve ferimentos graves.

Ainda segundo o site, a equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência.