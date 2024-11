Carreta da Justiça estará em Jateí nos dias 18 e 19 de novembro

Divulgação TJMS

Nos dias 18 e 19 de novembro a Carreta da Justiça atende a população de Jateí. A unidade móvel do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul oferece diversos serviços judiciais gratuitos. Os atendimentos serão realizados na Av. Bernadete Santos Leite, em frente ao Centro Cultural Municipal.

A população poderá solicitar os serviços de esclarecimentos jurídicos; conversão de união estável em casamento; acordo de divórcio; acordo de pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade; guarda; investigação de paternidade; modificação de guarda e muito mais. Os atendimentos deverão ser pré-agendados pelo WhatsApp 67 98462-8249.

A Carreta da Justiça tem jurisdição em todo o Estado de MS, com competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante as jornadas.

Saiba mais – A Carreta da Justiça funciona com unidade estruturada em veículo devidamente adaptado e equipado, destinado a atender as comarcas de primeira entrância não efetivamente instaladas (municípios), distritos e povoados, assim como atuar em mutirões processuais, inclusive Tribunal do Júri.