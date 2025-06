Carreta da Justiça leva serviços jurídicos à população de Bodoquena

Divulgação

Nos dias 12 e 13 de junho, o município de Bodoquena recebeu mais uma edição da Carreta da Justiça, projeto do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul que leva atendimentos jurídicos gratuitos às comunidades do interior do estado. A estrutura ficou estacionada em frente à Secretaria Municipal de Assistência Social, oferecendo diversos serviços que garantem o acesso da população aos seus direitos.

Ao todo, foram realizados 137 atendimentos, entre agendamentos, orientações jurídicas, consultas e informações via WhatsApp. A Defensoria Pública esteve presente com as defensoras públicas Maria Clara de Moraes Porfírio e Sara Cursino Martins de Oliveira, que atenderam 57 pessoas. Já os atendimentos judiciais foram conduzidos pelo juiz de Direito Silvio César do Prado.