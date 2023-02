Carreta não consegue frear e atinge carros em estrada

Acidente envolveu vários veículos / Maracaju Speed

Carreta não conseguiu frear e atingiu carros na MS-157 no km 22 próximo ao trecho que liga Maracaju a Itaporã. O acidente ocorreu por volta das 9h desta quinta-feira (9).

Segundo o Dourados News, se envolveram no acidente, uma carreta bitrem M. Benz, branca, com placas de Marechal Candido Rondon/PR, outra carreta bitrem Scania R113H da mesma cor, com placas de Maracaju, e um veículo Golf, prata, com placas de Foz do Iguaçu e uma Pick-up Fiat Strada, branca, com placas de Maracaju.

A carreta bitrem M. Benz estava parada na rodovia devido a serviços de restauração da pavimentação asfáltica. Logo atrás estava a Fiat Strada e o Golf.

O condutor da bitrem Scania R113H, 68, não conseguiu parar e acabou batendo em todos os demais veículos parados na pista.

O veículo estava carregado de milho a granel e o motorista ficou com o pé ficar preso entre o pedal de embreagem e uma chapa de aço.

Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e iniciaram os procedimentos de corte e expansão das ferragens, para desobstruírem o pé do condutor.

Após cerca de uma hora, o homem foi retirado da cabine e encaminhado ao pronto-socorro de Maracaju. Outras três vítimas foram levadas para o pronto-socorro, inclusive a companheira do condutor que provocou a colisão.