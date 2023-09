Carreta perde freio e quase cai em ribanceira em Nioaque

Trecho do acidente / Divulgação

O motorista de uma carreta foi socorrido com ferimentos após a carreta perder os freios na Serra de Maracaju, em Nioaque, na tarde desta quinta-feira, 21.

Por volta das 17h, a carreta carregada com grãos descia no sentido a Nioaque, quando perdeu os freios. Para evitar que caísse na ribanceira, o condutor desviou para o acostamento.

O motorista foi socorrido por populares até o hospital de urgência do município, com ferimentos leves. Uma ambulância chegou a ser acionada e a equipe da Polícia Militar esteve no local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para sinalizar a via.