Carreta tomba e fica completamente destruída na BR-060

Divulgação

Uma carreta Boiadeira tombou e deixou o motorista ferido, na BR-060, entre Paraíso das Águas e Camapuã, na noite desta sexta-feira, 12. O veículo ficou totalmente destruído e diversos animais morreram ou ficaram feridos.

No momento do acidente, um caminhão tentava ultrapassar a carreta.

Durante a ultrapassagem do outro veículo, o motorista da carreta Boiadeira acabou saindo da pista.

Sem conseguir retornar à estrada, a carreta caiu em uma vala de aproximadamente cinco metros de profundidade e entre 50 e 80 metros de comprimento, construída para extração de terra utilizada no aterro da rodovia.

Com a queda, a carreta sofreu um giro vertical durante o acidente, desengatando o cavalo. O impacto fez o cavalo se dividir em quatro partes. O chassi, a cabine, o motor e as rodas foram arremessados em diferentes direções, destruindo totalmente o veículo.

Devido ao grave acidente, muitos dos animais transportados não sobreviveram. Os que resistiram foram resgatados por pessoas que tentaram abrir o compartimento de carga para libertá-los.

O motorista da carreta, apesar da gravidade do acidente, estava consciente e orientado, embora com dores na face e nas costas.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada e esteve no local para auxiliar na ocorrência e investigar as causas do acidente.