Carreta tomba na MS-040 em Santa Rita do Pardo

Elenize Oliveira/Cenário MS

Uma carreta tombou na madrugada desta quarta-feira, 10, na MS-040, próximo à Santa Rita do Pardo.

Além do caminhoneiro, no interior do veículo estavam a esposa do motorista, de 28 anos, e os dois filhos do casal, um menino de oito anos e uma bebê de um ano.

Segundo o casal, eles conversavam durante a viagem, quando a bebê começou a chorar. Ao verificarem o que tinha acontecido, se distraíram com a criança e o veículo tombou na lateral da rodovia.

Moradores da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, eles vinham de Sidrolândia e estavam seguindo com destino à São Paulo, transportando milho. Com o acidente, a carga se espalhou junto à vegetação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a mulher e as duas crianças para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município, com escoriações leves.

O motorista não sofreu ferimentos e preferiu guardar no local junto ao veículo, conforme o site Cenário MS.