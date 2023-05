Carro bate em bicicleta elétrica e deixa mulher e criança feridas em Jardim

Jardim MS News

Uma mulher e uma criança de 2 anos ficaram feridas após um carro bater na bicicleta elétrica delas. O acidente na tarde desta sexta-feira, dia 11, nos cruzamentos das ruas São Paulo com a Miranda, em Jardim.

Conforme o Jardim MS News, as vítimas estavam em uma bicicleta elétrica que quando foram atingidas por um veículo que era conduzido por uma mulher que não teve o nome divulgado.

Detalhes sobre a dinâmica do acidente não foram divulgados.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou socorro para as vítimas que em seguida foram encaminhadas com escoriações pelo corpo para o Hospital Marechal Rondon.