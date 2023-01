Carro capota e cinco pessoas ficam feridas em MS

Carro ficou destruído após acidente / Rones Cezar/ Alvorada Informa

Fiat Uno capotou e cinco pessoas foram arremessadas em uma estrada da cidade de Fátima do Sul. O acidente grave ocorreu nesse sábado (7), e duas pessoas estão em estado grave.

Conforme o Alvorada Informa, as cinco pessoas, três homens e duas mulheres estavam no Fiat Uno voltando da cidade de Glória de Dourados com destino a cidade de Dourados, onde eles residem.

Ao que tudo indica, um dos pneus do carro estourou na pista, fazendo com que o motorista perdesse o controle. Ele foi parar às margens da pista, onde tem uma espécie de ribanceira e capotou por diversas vezes.

As vítimas estavam sem o cinto de segurança. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando as vítimas para o Hospital da SIAS de Fátima do Sul.