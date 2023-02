Carro capota e deixa 3 feridos

Três pessoas ficaram feridas / Correio News

Carro capotou e deixou três feridos na tarde desta segunda-feira (20), no cruzamento da Rua 09 com a Rua 12, em Chapadão do Sul.

Conforme O Correio News, o condutor de um carro branco com as três pessoas trafegava pela rua 09 e não obedeceu ao sinal de "Pare" invadindo a preferencial da rua 12. Nisso ele foi atingindo por um SUV, que subia a rua 12.

Os três ocupantes do veículo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

Eles foram encaminhados ao hospital municipal. O motorista da SUV nada sofreu e ficou no local aguardando a chegada da Polícia Militar.