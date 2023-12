Carro capota e pega fogo na BR-267 em Nova Andradina

Carro ficou destruído após acidente / Divulgação

Dois carros se envolveram em um acidente na BR-267, região de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, na madrugada desta quarta-feira, 6, e um dos veículos chegou a pegar fogo.

Segundo o Topmídianews, a colisão ocorreu no quilômetro 113. O veículo Fiat Palio branco estava parado na pista de rolamento, sentido Nova Casa Verde a Bataguassu, carregado com mercadorias importadas, sem nenhum ocupante, com a parte dianteira toda destruída e com o airbag acionado.

O outro veículo, que não foi identificado, estava capotado fora da pista de rolamento, incendiado, já todo consumido pelas chamas, também com diversas mercadorias importadas espalhadas ao seu redor.

A vítima do sexo masculino, condutora do veículo capotado fora da pista, estava caído ao solo, consciente e desorientado, apresentava um edema na cabeça e diversas escoriações pelo corpo. Não foi encontrada nenhuma outra vítima no local.

Ainda segundo o site, a vítima foi atendida e transportada pelo SAMU até o Hospital Regional de Nova Andradina, onde receberia atendimento médico.

Atenderam a ocorrência uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).