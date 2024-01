Carro capota em colisão com outro na BR-163 de Campo Grande

Veículo capotou na colisão / Fotos: Alex Machado/Campo Grande News

Um Chevrolet Prisma capotou neste sábado, 6, ao colidir com um Celta no anel viário de Campo Grande, na BR-163. O acidente aconteceu enquanto um dos veículos cruzava a pista ao sair de uma estrada vicinal.

No Prisma estava uma família que seguia para um balneário, quando o Celta teria cruzado a rodovia. Com o impacto, o carro capotou e o outro sofreu vários danos. Uma mulher e crianças de 5 e 10 anos, que estavam no Prisma, foram socorridas com ferimentos leves pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo o site Campo Grande News, o condutor do Prisma fez o teste do bafômetro que não indicou embriaguez. O motorista disse que não conseguiu frear a tempo, pois estava a 100 km/h.

Já no Celta estavam dois homens, o motorista disse que não visualizou o outro veículo quando fez a manobra. Ele teria se recusado a fazer o teste de alcoolemia.