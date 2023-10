Carro capota em estrada vicinal após pneu estourar

Veículo sofreu danos na colisão / Foto: Idest

Um Fiat Uno capotou várias vezes após o pneu estourar em uma estrada vicinal de acesso ao Assentamento Itaqui, em São Gabriel do Oeste, na noite de quarta-feira, 11. Quatro pessoas estavam no carro.

Segundo o site Idest, os ocupantes, sendo um adolescente de 16 anos, estavam voltando de uma pescaria. Um dos pneus estourou, o motorista perdeu o controle e o veículo capotou.

Apesar da gravidade, três deles recusaram atendimento do Corpo de Bombeiros e outro foi socorrido. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também esteve no local e prestou atendimento às vítimas.