Carro capota, pega fogo e deixa ferido na BR-163

Reprodução Tá na Mídia Naviraí

Um homem de 58 anos foi socorrido em estado grave, no final da tarde deste domingo (02), após o carro em que ele estava com o sobrinho pegar fogo ao capotar na BR-163, entre os municípios de Itaquiraí e Naviraí.

Segundo o site Veja Folha, o veículo Parati era conduzido pelo sobrinho da vítima, que não se feriu. Os dois fizeram saído de um assentamento em Itaquiraí com destino a Naviraí, quando o motorista perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista capotando em seguida.

Ainda conforme o local, o condutor do veículo estava sem camisa e sem sapatos quando equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) chegou no local do acidente.

O homem de 35 anos, também estava com “forte odor etílico” e começou a sentir falta de ar. ele acabou caindo no chão, apresentando fraquezas.