Carro capota na BR-463 e mata motorista

Capotamento mata uma pessoa em MS / MS News

Carro capotou na BR-463 e matou uma pessoa na tarde desta quarta-feira (1), próximo ao trevo de Laguna Carapã. Outras duas vítimas foram levadas para hospitais de Dourados.

Segundo o site MS News, as vítimas estavam em um carro modelo HB20 que por motivos a serem apurados capotou no km 33 da BR-463.

De acordo com informações policiais, as duas vítimas foram levadas para Dourados, sendo que uma foi levada para o Hospital da Vida e a outra para uma unidade de saúde particular.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local para atender à ocorrência.