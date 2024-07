Carro oficial bate em anta e deixa passageira ferida na MS-040

Reprodução / Cenário MS

Um acidente de trânsito na noite de ontem, 20, deixou uma mulher ferida, na rodovia MS-040, próximo ao município de Santa Rita do Pardo. O veículo envolvido no acidente pertence à prefeitura de Bataguassu.

Conforme o Cenário MS, o veículo seguia pela rodovia, sentido Santa Rita do Pardo, quando no km 208 bateu frontalmente contra uma anta que tentava atravessar a pista.

No veículo estavam o motorista e uma paciente que havia recebido alta médica de um hospital de Campo Grande. Com o impacto da colisão, a passageira sofreu ferimentos e foi socorrida ao Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita do Pardo.

O quadro clínico da vítima não foi informado. O motorista saiu ileso do acidente.