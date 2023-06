Carro sai da pista e desce ribanceira na BR-262

Vítima sofreu fratura e cortes / Foto: Divulgação

Um motorista de 51 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira, 6, após sair da pista e descer a ribanceira da BR-262, em Corumbá. A vítima sofreu fraturas no punho e joelho.

Por volta das 7h, a unidade de resgate foi acionada para o acidente, a 75 km do Centro. O condutor já estava fora do veículo quando a equipe chegou, consciente e orientado. Embora a destruição do carro, a vítima sofreu fraturas e um corte no membro superior.

Ele foi estabilizado e levado para o Pronto Socorro da cidade.