Carros batem de frente e motorista morre na MS-395

Prisma totalmente destruído / Corpo de Bombeiros

Um homem de 33 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu nesta terça-feira, 13, em um grave acidente na MS-395, em uma colisão frontal entre um Uno e um Prisma, no trecho de Brasilândia.

Confirme o Corpo de Bombeiros, o motorista estava no Uno quando bateu no Prima, onde estava um idoso de 61 anos e uma mulher de 27 anos, que são moradores de Dracena, interior de São Paulo. Ambos foram encaminhados para o hospital de Santa Rita do Pardo.

O idoso sofreu TCE (Traumatismo Craniano Encefálico), fratura no fêmur e joelho, enquanto a outra vítima diversos ferimentos pelo corpo. Já o motorista do Uno não resistiu e morreu no local. Segundo o socorro, a pista estava molhada, mas não foi relatado o que teria causado a colisão.